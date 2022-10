Nora glava je zdaj vedno na pravem mestu

V nadaljevanju preberite:

V minuli ligaški sezoni je podiral rekorde v dresu londonskega Fulhama in mu s kar 43 zadetki pomagal do vrnitve v elitno premier league. Srbski nogometni napadalec Aleksandar Mitrović se ni ustavil in odlično odprl tudi sezono 2022/23, ki jo bo seveda povsem zaznamovalo svetovno prvenstvo v Katarju. Lahko Mitrović, ki je bil skupaj z Erlingom Haalandom s šestimi goli najboljši strelec pravkar končanega skupinskega dela lige narodov, po norveškem zvezdniku in Cristianu Ronaldu, ki ga je lani užalostil sredi Lizbone, na mundialu ustavi še Neymarja?