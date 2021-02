Obuval, da te sezuje!

V nadaljevanju preberite: Ženska in moška obuvala so se nekoč razlikovala približno toliko kot danes, leva in desna pa so se do konca 19. stoletja izdelovala, to je fraza in dejstvo, po istem kopitu. Gotovo ste že vsi slišali za čižem, bakanč, mestvo, štalonar, žok, šlabeder, le redkokdo pa bi uganil, da se je človek prvič obul pred 40.000 leti. Vse o čevljih na Slovenskem najdete v monografiji etnologa Bojana Knifica.