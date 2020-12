Od gospodarja svetlobe do najslavnejše slike na svetu

Ljubitelje umetnosti je v razveselila novica, da je sloviti muzej Mauritshuis v Haagu prvi na svetu postal v celoti digitaliziran. V visoki ločljivosti si lahko iz varnega zavetja doma ogledate vse umetnine iz njegove impozant­ne zbirke, tudi najslavnejšo med njimi, Dekle z bisernim uhanom Johannesa Vermeerja. V dolgih tednih, odkar so bili muzeji in galerije obiskovalcem prisiljeni zapreti vrata, nizozemski muzej nikakor ni edini, ki ponuja virtualni ogled svoje zbirke. Med svetovno znanimi umetninami se lahko z miško sprehodite od Los Angelesa do Vatikana, od Bilbaa do Londona.