Odkar se je rodil, sva bila samo midva

Sodbo županijskega sodišča v Splitu, po kateri naj bi oče, srbski podjetnik Milan Popović, in mati imela deljeno skrbništvo, so razveljavili zaradi »napak v postopku«, in ne bo več skupno, temveč so ga ponovno dodelili očetu.

Na družbenih omrežjih, portalih in v hrvaških medijih se je dvignil val podpore. Oglasile so se ženske organizacije in združenja, tudi nekateri politiki. Izjavo za javnost, objavljeno tudi na strani pisatelja Miljenka Jergovića, so podpisali številni pisatelji in javne osebnosti iz regije, med njimi igralec in režiser Rade Šerbedžija, avtorica Monika Herceg, igralka Nina Violić, pisatelji Kristian Novak, Nataša Govedić, Ante Tomić in Damir Karakaš, režiserji Ivica Buljan, Paolo Magelli in Lenka Udovićki, novinar Boris Dežulović in številni drugi.

Najbolj radikalna je bila pisateljica Vedrana Rudan: »Kdo je torej Severina v hrvaškem kontekstu? Je ženska, ki se od trenutka, ko stopi na oder, obnaša kot moški. Želi si slave, želi si denarja, želela in dobila je zunajzakonskega otroka. Provocira institucije sistema, ne spoštuje vzgojiteljic, tet v vrtcu ali žensk v delovnih centrih. Da o velečastnih sodnikih niti ne govorimo.« Je res za vso kalvarijo kriva javna podoba pop zvezde, ki jo lahko komentira vsak?