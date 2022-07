Organizem v času peklenskih temperatur

V nadaljevanju preberite:

Se že ves teden počutite kot izžeta cunja? Vročinski valovi niso le neprijetni in izčrpavajoči, znanstveniki opozarjajo, da lahko visoke temperature škodujejo tako rekoč vsem delom našega telesa. Razdražljivost, slabost, možganska megla, težave s srcem in ožiljem, pa tudi poslabšanje duševnih težav so v vročinskih valovih nekaj običajnega.