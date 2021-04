Peter Čeferin in Rija Čič: Kadar zaostajam, me spodbode

V nadaljevanju še preberite:



Dr. Peter Čeferin, ki bo junija dopolnil 83 let, in nekdanja stevardesa, 25 let mlajša Rija Čič sta v resnem ljubezenskem razmerju že sedemnajst let. Letošnji častni meščan Ljubljane in njegova najdražja sta nam v pogovoru zaupala, kako sta se spoznala in zorela v dvoje, ter svoj pogled na aktualno mednarodno dramo, v kateri se je znašel Petrov sin Aleksander, predsednik Uefe.