Po očetu je podedoval hitrost in norost

Navijači, ki so bili naveličani zmagovanja ekipe Mercedesa, so po zaslugi Nizozemca v dirkalniku Red Bulla dobili protiutež britanskemu šampionu. Letos sta Max Verstappen in Lewis Hamilton uprizorila nepozabno bitko za naslov prvaka, ki se je kontroverzno razpletla šele v zadnjem krogu zadnje dirke sezone v Abu Dabiju. Verstappen, sin dolgoletnega člana dirkaške karavane Josa Verstappna, je že davno presegel svojega očeta, ki je bil kljub zelo povprečnim dosežkom na stezi (p)ostal kultna figura formule 1. Maxa je vzgajal s trdo roko – znana anekdota govori o tem, kako ga je pustil sredi avtoceste blizu Neaplja, ko ga je Max ujezil z neuspehom na dirki v mladinski kategoriji ...