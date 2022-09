Pogosto lastno nemoč pripisuješ moči nekoga drugega

V nadaljevanju preberite:

Za politične nasprotnike, ki si jih v dolgi politični karieri ni nabral malo, bo Prekmurec za vedno ostal funkcionar prejšnjega režima, v katerem je zadnjo funkcijo, kot predsednik predsedstva centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, opravljal v drugi polovici 80. let 20. stoletja. Za privržence, ki jih je bilo vselej veliko več kot nasprotnikov, bo za vedno zadnji predsednik predsedstva Slovenije in kot eden najpomembnejših osamosvojiteljev prvi predsednik neodvisne Republike Slovenije. Za Nedelo se je Milan Kučan (letnik 1941) spomnil srečanj z nedavno umrlima Mihailom Gorbačovom in Elizabeto II., predvsem pa smo se pogovarjali o sedanjosti. Tudi o prihajajočih volitvah, na katerih bomo dobili petega predsednika republike.