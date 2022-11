Pogumna umetnost se izgublja v balastu biznisa

V nadaljevanju preberite:

Mlada, a že mnogokrat nagrajena Kristijan in Žigan Krajnčan imata glasbo v genetskem zapisu, saj sta njuna starša priznana pevka in skladatelj, Romana in Lojze Krajnčan. S Kristijanom, 36-letnim vsestranskim glasbenikom, skladateljem in režiserjem, ter devet let mlajšim plesalcem, koreografom in pevcem Žiganom smo se pogovarjali o njunem poslanstvu in o tem, kako pri njiju poteka ustvarjalni proces. Oba sta si že ustvarila družino in pogosto sodelujeta ne le drug z drugim, ampak tudi s svojima partnericama.