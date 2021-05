Bernarda Marovt: Žal me ni očaralo veliko moških

V nadaljevanju preberite: S svojo lepoto je leta 1983 premaknila Jugoslavijo, postala na izboru za miss sveta urad­no najbolj fotogenična lepotica na svetu, v naslednjih letih pa eden najbolj fotografiranih obrazov v svetu visoke mode in glamurja. Bernarda Marovt, nekaj let po srečanju z abrahamom še vedno zaželen model, iskalka talentov in poslovna ženska, je v covidskem mrtvilu počela stvari, za katere prej ni imela časa. In ves čas ohranila pozitivno naravnanost. Središče njenega življenja je Milano, redno se vrača na Ljubno, kjer ima starše in sestro. Enako se razume z ženskami in moškimi, pri slednjih ceni poštenost, inteligenco in zabavnost. Ponosna je na vse, kar je dosegla s trdim delom, zaradi kariere se je odpovedala družinskemu življenju.