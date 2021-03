Praznično okraševanje: Pozdravljena, pomlad!

Pastelno za nežno vzdušje

Presenečenja med cvetočimi vejami

Čaroben mini svet

Le kdo se skriva v travi?

Pisani pirhi z masko

Ljubka zajčja girlanda

Od torte do prijetnega doživetja

Zajci z jajci in semeni

Ni nam treba kupovati okrasja, večino materiala za unikatne izdelke najdemo doma ali celo v najbližji trgovini z živili. Ne dajmo si duška le v jedilnem kotičku, okrasimo tudi vrt ali balkon, še posebno če so v družini majhni otroci, ki obožujejo iskanje darilc in sladkarij v travi, v grmičkih ali med cvetočimi lončnicami. Med motivi ne smejo manjkati za ta čas nepogrešljivi simboli novega življenja in plodnosti – jajca oziroma pirhi, zajčki in ptiči oziroma piščančki.Po tradiciji so pirhi pogosto rdeče obarvani, a za spremembo ne bo nič narobe, če se letos, ko si vsi želimo več miru in svobode, odločimo za nežne pastele od rožnate do modre barve. V prozorno vazo dajmo tulipane in mačice ter nanje obesimo obeske v obliki pirhov v naravnih odtenkih jajčnih lupin. Vse drugo okrasje naj bo večinoma belo. Za popolno umirjeno in prijazno vzdušje naj se tudi vsi zbrani oblečejo v podobne barve.Z okraski v obliki pirhov okrasimo sveže razcvetene veje na domačem vrtu, kjer imamo ptičjo hišico. Nežni pastelni odtenki se lepo obnesejo tudi na prostem, a bomo prav tako dosegli odličen učinek, če se odločimo za bolj intenzivne barve od živo rumene do rdeče, ki simbolizirajo moč življenja, vitalne energije in poguma. Med veje je mogoče imenitno skriti majhna velikonočna presenečenja, kot so personalizirane voščilnice.Imate tudi pri sebi doma polno škatlo drobnih figuric iz čokoladnih jajc? Skoraj zagotovo je med njimi tudi kakšen srčkan zajček, piščanček, kokoška ali ptič. Ustvarimo živ mini svet zanje! V prozoren kozarec dajmo prst, vanjo posadimo drobne cvetlice z zelenjem in dodajmo še malo mahu. Ne pozabimo zaliti. Takoj ko v kozarec postavimo še izbrane figurice, ki se ujemajo z velikonočno tematiko, nastane čaroben majhen svet, ki prebuja domišljijo.Palčke za ražnjiče, lepilo in karton ali pena so osnova za izdelavo številnih okraskov, s katerimi je mogoče povsem spremeniti videz ločnic ter tako celotnega prostora in zunanjih površin. Sami zlahka izdelamo priljubljene živalce ter jih prilepimo na paličice, najmlajšim pa priskočimo na pomoč, vsaj pri rezanju s škarjami, da se ne poškodujejo. Izdelano okrasje je videti posebej posrečeno, ko imamo v cvetličnem lončku posejano travo ali žito.V dobi koronavirusa so nas in nas še bodo tako ali drugače zaznamovale maske. Naj smo z njimi sprijaznjeni ali ne, letošnja moda narekuje izdelavo posebej aktualnih pirhov z maskami. Kdo ve, morda pa nam bo po tistem, ko bodo zaužiti, tudi prej uspelo odgnati epidemijo, vsaj simbolično. Za izdelavo potrebujemo kuhana jajca, plastične oči, ki jih prodajajo v vseh trgovinah za ustvarjanje, lepilo in plastelin. Iz tega izvaljamo podlago, lase, obrvi, okraske in maske.Veselo razpoloženje doma uspešno pričara tudi girlanda. Izjemno preprosto, a ljubko girlando naredimo tako, da najprej iz kartona izrežemo šablono v obliki zajca. Nato s pomočjo te iz kolaž papirja poljubnih svetlih pomladnih barv izrežimo toliko parov zajcev, da jih lahko po dva zlepimo skupaj tako, da na področju vratov poteka skrita vrvica ujemajoče se barve. Kot pika na i mora biti na eni strani prilepljena kepica vate – za repek, na drugi strani pa narišimo oči in smrček.Kateri koli kolač ali torto bomo spekli za velikonočno pojedino, ne pozabimo na domiselno in živahno okrasitev. Predlagamo, da okroglo oblikovano pecivo prelijete s sladkornim prelivom, obložite pa s pirhi. Povrhu posujte barvite mrvice različnih oblik, bombone v obliki jajc, postavljene skupaj, kot v gnezdu in vsaj enega piščančka, ki se je že izvalil. Skupaj s stilsko usklajenim prtom in okrasnimi kipci bo postrežba takšne torte nepozabno prijetno doživetje – če bo tudi okusna, seveda!Domač, sveže pečen kruh vedno prija. Zakaj ne bi za spremembo iz mase za kruh oblikovali srčkanih zajcev? To je mogoče narediti z le malo truda. Z rokami oblikujemo primerno tanke svaljke oziroma 'kačice' ter jih na polovici dvakrat prepognemo v obliki osmice. Preostali del testa prirežemo tako, da spominja na zajčja ušesa. Na spodnji del osmice pritrdimo kroglico iz testa, ki seveda predstavlja repek. Pred peko premažemo s stepenim jajcem in posujemo s sezamovimi semeni.