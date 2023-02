Praznina muzeja

V nadaljevanju preberite:

Na Dunaju redko izpustim aktualne razstave in skoraj vedno zavijem tudi v klančinasto ulico Berggasse in vstopim v hišo številka 19. Tam je skoraj štirideset let živel in delal Sigmund Freud. Že ko sem pred mnogimi leti prvič obiskala ta muzej, mi je bil všeč. Turistov ni bilo veliko. Bil je majhen, poln vzdušja, spominov in starega pohištva, ki ga je podarila Freudova hči Anna. Muzej se mi je zdel poln duhov, skorajda prividov. Predstavljala sem si, kako v majhni čakalnici sedijo Freudove slavne pacientke Ida Bauer, ki jo je v svojih spisih imenoval Dora, Bertha Pappenheim oziroma Anna O., Sabina Spielrein … So se tukaj kdaj srečale? V to stanovanje je k Freudu na obisk hodila Lou Andreas-Salomé in ga navduševala s svojo življenjsko silo, inteligenco in lepoto, bila je njegova najljubša učenka, zaupnica in tolažnica.