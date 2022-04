Kakšne barve je morje

V članku preberite:

Vedno me je vznemirjala uganka o tem, zakaj je Homer v svojih pesnit­vah morje, po katerem so pluli njegovi junaki, opisal, da je bilo temno kot vino. Literarni zgodovinarji, antropologi in zdaj tudi nevrologi se še vedno sprašujejo, zakaj je tako. Kako je mogoče, da stari Grki, za katere je bilo morje središče sveta, nekaj, kar je bilo vse okoli njih, simbol za neskončnost in mitologije, bojno polje in domovanje pošasti, sploh niso poznali besede za jasno modro barvo?