Premier, kaj pa prekarci?

»Prav je, da je odziv na dogajanje v Marinbluju odločen,« je za Nedelo komentiral politolog Črt Poglajen, »a ob tem ne moremo mimo dejstva, da je kršitve zaznala, proučila in medijem predstavila Delavska svetovalnica, ki ne opravlja inšpekcijskih nadzorov, ampak pomaga delavcem. Nadzorne inštitucije so tiste, ki bi morale prve razkriti problem, pa dejansko ukrepajo z zamikom, čeprav situacija, ki smo jo videli, traja več let. Po odzivu pristojnega ministrstva, državnega zbora in inšpektoratov lahko sklepamo, da bodo Marinblu zdaj popolnoma zmasakrirali. Čemur človek sicer težko nasprotuje, je pa vsekakor treba opozoriti, da bo s tem narejen neznaten del tega, kar inšpektorji sicer morajo narediti.« Ko se je pogovarjal z različnimi delodajalci, je večkrat slišal opozorilo, da gre zgolj za vrh ledene gore oziroma »da je pod vodo še veliko marinblujev – ki jih bomo, če ne bomo pravilno ukrepali na ravni vlade, obravnavali točno takrat, ko bo Delavska svetovalnica spet stopila pred kamere in rekla: 'Poglejte, kaj se dogaja.'«