Premik ure, zaradi katerega je Španija drugačna

Španci si praviloma čas za kosilo in večerjo vzamejo dve uri kasneje kot dobršen del Evrope. Osrednji obrok dneva je običajno na vrsti od 14. do 15. ure, zadnji pa od 21.30 do 22.00, nemalokrat, še zlasti poleti, ko se dan zareže globoko v večer, tudi pozneje. Zamaknjeni ritem prehranjevanja je postal prepoznaven del nacionalnega karakterja, včasih tudi ponosa, ki Špance dela drugačne od drugih, toda razlogi zanj so bolj kakor z družbenimi in značajskimi dejavniki povezani s fiziko in polpreteklo zgodovino.

Glavni, a verjetno ne edini razlog sega v leto 1940, ko je takratni avtoritarni voditelj Francisco Franco kazalce uskladil s Hitlerjevo Nemčijo in Španijo iz greenwiškega časovnega pasu, ki ji geografsko ustreza, premaknil v srednjeevropski pas. Celinski del države ima vse od tedaj isti čas kot Slovenija ali še bolj vzhodno ležeča Poljska, toda ritem dnevnih aktivnosti je še naprej narekovalo gibanje sonca.