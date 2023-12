Španci zaradi njih govorijo slovensko

V nadaljevanju preberite:

Posploševanje je nehvaležno, pa vendar ni preveč izkrivljeno zapisati, da je po dveh desetletjih sobivanja v Evropski uniji Slovenija za večji del Iberskega polotoka španska vas. Našo državo v Španiji, zlasti v Madridu, na zemljevid postavljajo predvsem športniki. Dosežkom Luke Dončića, ki ga imajo v prestolnici za svojega, mediji redno odmerjajo prostor, v čislih imajo Atléticovega vratarja Jana Oblaka, na zadnjih Vueltah sta bila nemalo pozornosti deležna Tadej Pogačar in Primož Roglič. Velik gledališki pečat je v mestu prav tako pustil pokojni režiser Tomaž Pandur, med imeni, seveda, izstopa tudi filozof Slavoj Žižek. Toda kljub nekaterim izjemam, ki potrjujejo pravilo, ni (bilo) zares veliko Slovencev, o katerih bi se v Španiji govorilo. Potem pa so se letos pojavili Joker Out, Slovenci, zaradi katerih so Španci začeli govoriti slovensko.

Razmerje, ki se je skovalo med ljubljansko zasedbo in španskim občinstvom, je docela neobičajno in takšni so bili tudi prizori prejšnji konec tedna, ko se je peterica ponovno mudila v Madridu. Ne le da je bil njihov prvi samostojni koncert v Španiji razprodan kmalu po najavi, pred dvorano But v središču mesta se je v soboto že pozno popoldne oblikovala kolona oboževalcev, ki se je ne bi sramovali niti bolj znani izvajalci. A če so bile podobe pred nastopom presenetljive, je bilo vse skupaj še toliko bolj osupljivo, ko so fantje stopili na oder.