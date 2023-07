Preprost, ampak genialen

V nadaljevanju preberite:

Od bolehnega otroka do člana najbolj oboževane glasbene skupine na svetu. Od dobrodušnega bobnarja, ki se je v družbi Johna, Paula in Georgea včasih počutil kot najeti glasbenik, do avtorja in pevca uspešnic, ki iz leta v leto navdušujejo milijone oboževalcev po vsem svetu. Od glasbenika, ki posega po drogah in alkoholu, do odvisnika, ki se ukvarja z glasbo. Ringo Starr je doživel in tudi preživel številne metamorfoze, ob katerih se zdi, da je večni optimizem njegova edina stalnica.