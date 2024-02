Prihodnost na starem koledarju

V nadaljevanju preberite:

Kitajci so znova nori na koledarje. Tiste, ki jih obesiš na steno. Tokrat na veliko iščejo zveze, da bi se dokopali do koledarjev iz leta 1996. Tudi to leto je bilo prestopno in se je začelo v ponedeljek, tako da je razporeditev dni v tednih in tednov v mesecih povsem enaka kot letos.

Seveda sta enaka gregorijanska koledarja, medtem ko se tradicionalna kitajska (ki jim pogosto pravimo lunarni, čeprav bi jih bilo bolj ustrezno imenovati kmetijski, kot jih imenujejo Kitajci, ali lunarno-solarni) med seboj razlikujeta. Leto ognjene podgane se je začelo 19. februarja 1996, leto lesenega zmaja pa nastopi 10. februarja, tako da se nobeden od tradicionalnih praznikov, ki bodo sledili v naslednjih lunarnih ciklusih, ne bo ujemal s tistimi pred 28 leti. Kitajska vse od takrat, ko je postala republika, mesece in leta sicer šteje po gregorijanskem koledarju, silovito povpraševanje po starih koledarjih pa je povezano predvsem z nostalgijo za devetdesetimi leti prejšnjega stoletja, ki je v enaki meri zavladala tako med milenijci kot pripadniki generacije njihovih staršev.