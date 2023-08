Prijateljstva z ugodnostmi: Kdor išče ljubezen, se bo najverjetneje opekel

V nadaljevanju preberite:

V prijateljstvu z ugodnostmi se predajaš spolni intimi brez obveznosti in nisi zavezan zgolj enemu partnerju. Takšna razmerja imajo največkrat omejen rok trajanja, a so v današnjem individualistično naravnanem svetu zelo pogosta. Mnogi se ne zavedajo, da tovrstne oblike intimnih odnosov predstavljajo tveganje za čustvene rane, nižjo samopodobo in povečano tesnobnost.