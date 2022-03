Rene Suša: Ne znamo biti prebivalci tega planeta

Odpri galerijo

Ko so člani kolektiva Gesturing Towards Decolonial Futures leta 2020 v amazonskem pragozdu obiskali ljudstvo Huni Kui, so tudi njim naredili telesne poslikave. »Kot sem razumel, so nam s tem želeli pokazati, da smo povezani z njimi,« pojasnjuje Rene Suša (drugi z leve). FOTO: osebni arhiv R. S.