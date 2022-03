Sašo Šketa: Bilo bi mi žal, če ne bi poskusil

V članku preberite:

Nekateri gredo skozi življenje z načrtom, drugi se mu prepustijo in poslušajo svoj notranji glas. Med slednjimi je Sašo Šketa, kulinarični vplivnež, ki je pred nekaj leti pustil službo grafičnega oblikovalca in se podal v svet kulinarike. Ni imel načrta, imel pa je recepte in tudi to šteje. Zdaj ga dobro poznajo tako spletni kuharji, ki mu med drugim sledijo na njegovih straneh sketa.si in presno.si, kot tisti, ki se v teh veščinah izpopolnjujejo ob oddaji Dobro jutro na TV Slovenija. Njegove spletne kuharske oddaje, ki jih pripravlja v svojem studiu, imajo več kot 20.000 ogledov na teden. Ob vsakem uspešnem moškem stoji uspešna ženska in Sašo in njegova žena Neža pravita, da se odlično dopolnjujeta.