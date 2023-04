Še pa še paše

V nadaljevanju preberite:

Ko je pred dobrim desetletjem od starega očeta prevzel kmetijo, je Toni Kukenberger svojo kmetovalno nišo našel v ekološkem sirarstvu. Danes je mladi kmet ena od gonilnih sil senene prireje mleka pri nas in skrbi, da se njegove krave molznice pod svobodnim soncem pasejo najmanj pol leta. Tistim, ki poznate zgolj seneni nahod in kopico, povejmo, da so Kukenberger in somišljeniki pripravili prvi Seneni festival.