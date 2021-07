Sebastian: Biti samski je najbolj enostavna opcija

V nadaljevanju preberite:



»Imela sva vse, ljubezen, raj – zdaj hočem to nazaj!« je znani citat iz sladke pop uspešnice iz leta 2000 pevca in plesalca Sebastiana. Takrat je čez noč osvojil srca mladine. Danes se zvezdnik hvaležno in z nogami na tleh spominja časov največje slave ter hkrati navija za nostalgijo, ki uspešno prebuja čustva. Lastnik plesne šole, po izobrazbi profesor angleščine in književnosti, ostaja del estrade. Na minulih Melodijah morja in sonca je ob poskočni koreografiji nastopil s pesmijo Ne spim.