Singapur, eksotični azijski tiger

Od te angleške postojanke na zahodnem Pacifiku je nekoč nadzorovalo poti proti Indoneziji in naprej proti velikemu oceanu, le nekaj dni pa je bilo plovbe do Avstralije. Ob reki Singapur, kjer so bila včasih kolonialna skladišča za tropske začimbe, še stoji nekaj zgradb častitljive starosti, ki spominjajo na tiste čase.