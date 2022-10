Sošolci na pohodu: po Xaviju, Raulu in Rieri še Xabi

V nadaljevanju preberite:

Čeprav članska reprezentanca že več kot deset let čaka na kakšen večji mednarodni uspeh, so v Španiji vzgojeni nogometaši med najbolj zaželenimi na trgu, še bolj pa nase opozarjajo trenerji. Naslednji v vrsti je Xabi Alonso, nekoč odličen vezist Real Sociedada, Liverpoola, Real Madrida in Bayerna, ki si je nekoč delil šolske klopi s trenerjem Olimpije Albertom Riero, po uspešnem vodenju B-ekipe Real Sociedada pa je hitro dočakal svojo priložnost v eni od najmočnejših lig stare celine, nemški bundesligi, kamor se je vrnil kot trener Bayerja iz Leverkusna.