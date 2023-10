Ste mislili, da bom umirjen, normalen frajer?

V nadaljevanju preberite:

Biografija s preprostim naslovom Elon Musk izpod peresa Walterja Isaacsona opisuje pot od fanta, ki so ga vrstniki v rodni Južni Afriki pretepali, do enega najbogatejših ljudi na planetu. Knjiga skuša odgovoriti na vprašanje, ali so demoni, ki preganjajo Muska, tudi tisto, kar ga žene pri inovacijah in napredku. Odgovor ponuja že citat Steva Jobsa na prvih straneh: »Ljudje, ki so dovolj nori, da mislijo, da lahko spremenijo svet, so tisti, ki ga spremenijo.«

Enainsedemdesetletni Isaacson, nekdanji urednik revije Time ter izvršni direktor CNN, zdaj pa profesor zgodovine na univerzi Tulane, je med drugim napisal biografije Steva Jobsa, Alberta Einsteina, Benjamina Franklina in Leonarda da Vincija. Dve leti je spremljal Elona Muska, z njim hodil na sestanke, ga spremljal na obiskih tovarn in se pogovarjal z njim, njegovo družino, prijatelji, sodelavci in nasprotniki. Financial Timesu je razkril, zakaj je Musk sploh privolil v kaj takega: »Rad ima zgodovino in ima dovolj velik ego, da o sebi razmišlja kot o zgodovinski osebnosti. Ljudi želi tudi presenetiti s svojo odprtostjo in brutalno iskrenostjo.«