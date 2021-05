Strukturne reforme so sinonim za zmanjševanje delavskih pravic

Nedvomno je bil prvo ime slovenskega sindikalizma. Nič nenavadnega, Dušan Semolič (letnik 1947) je bil več kot četrt stoletja, v letih od 1991 do 2017, predsednik največje sindikalne centrale v državi, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Vodil jo je v najbolj neugodnih časih za delavstvo, ob tranzicijski gospodarski katastrofi, vodil jo je med gospodarskim vzponom v letih potem, vodil jo je v času velike recesije v letih po 2008 in delo končal v optimističnih časih po njej.



Vnet tekač in nosilec črnega pasu v karateju je že nekaj let v pokoju. Brez dlake na jeziku pripoveduje o tem, kaj je šlo narobe po osamosvojitvi, plebiscitu, ki ga je prva predlagala Socialistična stranka Slovenije, katere poslanec je bil v osamosvojitveni skupščini. Brez zadržkov pove svoje mnenje, kaj nas čaka v prihodnje. O politiki pa še vedno govori zadržano, kot da se bo z vlado prihodnji teden pogajal o delavskih pravicah.