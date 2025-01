Susan Sontag: Ljudi je pripravila k razmišljanju

V nadaljevanju preberite:

Le dobro leto pred smrtjo je Susan Sontag pod naslovom Pogled na bolečino drugega (založba Sophia, prevod Seta Knop) objavila nekakšno nadaljevanje esejev O fotografiji, ki so danes, med genocidom v Gazi ter vojnama v Ukrajini in Sudanu, enako aktualni kot v letu izida, ki so ga zaznamovali ameriški »povračilni ukrepi« za teroristične napade 11. septembra 2001.

»Kdo še danes verjame, da je vojno mogoče odpraviti? Nihče, še pacifisti ne. Upamo le (dotlej zaman), da je mogoče ustaviti genocid in spraviti pred sodišče tiste, ki se hudo prekršijo zoper vojne zakone, ter da je posamezne vojne mogoče končati z vsiljevanjem pogajalskih alternativ stranem v oboroženem spopadu,« je ugotavljala in zapisala, da so fotografije »sredstvo, kako podeliti 'realnost' dogodkom, za katere bi se privilegirani – ali tisti, ki so zgolj na varnem – nemara raje ne menili«.