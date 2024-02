Tadej Golob: Zbudil sem se v neki drug svet. Vedno manj razumem ljudi

V nadaljevanju preberite:

Zastrupil nas je s kriminalkami, ki se dogajajo v krajih, ki so nam čudno znani. Trupla je posejal po elitnih vilah Rožne doline, po dolenjskih zidanicah, z njimi je oskrunil celo sam simbol slovenstva – in hočemo še. Vmes je doživel hudo nesrečo in grozljivo izkušnjo uporabil kot material za zgodbe.

Kako se počuti dobra tri leta po tem, ko se je na novo rodil, kako dolgo bomo morali čakati na novega Tarasa Birso, zakaj meni, da živimo v higienskem minimumu, zakaj za morilke pogosto izbira ženske in zakaj se mu ne ljubi več čvekati o vremenu?