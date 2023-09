Tam, kjer srečaš najzanimivejše ljudi

Spomnim se, s kako velikimi očmi sem prvič stopila na Metelkovo. V Celju, kamor sem hodila v gimnazijo, je bil vrhunec alternativnega dogajanja Kljub, a ta kraj, z vsemi svojimi kipi in grafiti, je bil mnogo več: prostor, kjer sem se ob čudnih urah brez težav zapletla v pogovor z neznanci, plesala do zore, si ogledala razstavo in razpravljala o umetnosti, uživala v koncertu ali zgolj v partiji ročnega fuzbala in mrzlem pivu. Najlepše pri Metelkovi pa se mi zdi, da se tu, kljub vsem izzivom, s katerimi se sooča, še vedno počutim domače in prav nič čudno, čeprav so študentska leta le še zelo oddaljen spomin.

Jutri bo minilo natanko tri desetletja od zasedbe nekdanje avstro-ogrske in kasneje jugoslovanske vojašnice na Metelkovi ulici v Ljubljani. Avtonomna kulturna cona Metelkova mesto ostaja središče alternativne kulture, hkrati pa je še vedno kraj, kjer, običajno ob čudnih nočnih urah, spoznaš najzanimivejše prebivalce in obiskovalce glavnega mesta.