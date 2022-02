Te oblasti ne zanima prihodnost, ampak samo 24. april

V nadaljevanju preberite:

Nekoč je bil čudežni deček slovenske energetike. Doktoriral je star 27 let, potem je v pristopnih pogajanjih Slovenije Evropski uniji vodil pogajalsko skupino za energetiko. Bil je tudi državni sekretar, odgovoren za energetiko in pristopna pogajanja z EU. Leta 2002 je ustanovil predhodnico današnjega podjetja v državni lasti Gen-I, ki je lani ustvarilo za več kot tri milijarde evrov prihodkov in več kot 70 milijonov dobička. Ko mu novembra lani niso potrdili še enega mandata na čelu Gen-I, se je Robert Golob (letnik 1967) odločil, da se bo politično (re)aktiviral. Prevzel je vodenje neparlamentarke stranke Z.dej, jo preimenoval v Gibanje Svoboda in si za cilj postavil, da z oblasti spravi vladajoče, z Janezom Janšo na čelu. Zdaj je Golob videti Janšev najresnejši nasprotnik v boju za vodenje prihodnje vlade.

Glede morebitnega neuspeha je zelo jasen. Če Gibanje Svoboda ne bo sodelovalo v prihodnji vladi, bo odstopil z mesta predsednika.