Teyuna, izgubljeno mesto Kolumbije

Okoli leta 800, približno 650 let prej kot Machu Picchu v Peruju, je v pogorju kolumbijske Sierre Nevade vzniknilo politično, trgovsko in versko središče ljudstva Tayrona. Ko so na karibske obale današnje Kolumbije vdrli Španci je bilo mesto postopno zapuščeno, čeprav Španci mesta in njegovih bogastev niso nikoli odkrili. Teyuna je ostala zunanjemu svetu skrita vse od leta 1972, danes po postopno postaja pohodniški izziv, na prvi pogled podoben, dejansko pa povsem drugačen, kot slavnejši perujski pohod po poteh Inkov.