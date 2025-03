Težki časi za najmočnejše evropsko gospodarstvo

V članku preberite:

V Nemčiji po nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah že potekajo pogovori o potencialnih novih-starih političnih navezah. Devetinšestdesetletni Friedrich Merz, vodja zmagovalne stranke CDU in bodoči mandatar, napoveduje, da bo Nemčija novo vlado dobila do velike noči, pri čemer računa na sodelovanje s SPD. Čakajo ga zahtevna pogajanja in veliko strateških odločitev, časa pa ni veliko. Ne le Nemčija, tudi Evropa potrebuje stabilnost, še posebno zdaj, ko se bo morala zaradi skrhanega zavezništva z ZDA zanesti predvsem nase.