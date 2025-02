Zaostritev migracijskih ukrepov v Nemčiji lahko ogrozi varnost v Sloveniji

Friedrich Merz in konservativni blok CDU/CSU iščeta koalicijske partnerje, s katerimi bi lahko sestavili vlado, pri čemer se kot očitna izbira kaže SPD.

Kot piše Deutsche Welle (DW), se je Merz že pogovarjal s socialdemokratskim poslancem Dirkom Wiesejem. »Matematično za državo obstaja samo ena odgovorna koalicijska možnost,« je dejal Wiese in dodal, da se morajo v stranki zdaj pogovoriti s CDU/CSU in raziskati, ali obstajajo skupni interesi in osnova za zaupanje. Po njegovem mnenju »ni samoumevno, da se bo to zgodilo«, imata pa obe stranki odgovornost, da omogočita dvostrankarsko koalicijo. Po poročanju DW se zdi, da v SPD niso naklonjeni opozicijski vlogi.

V zvezi s proračunom je Wiese dejal, da bi bila najčistejša pot do povečanja izdatkov za obrambo ta, da bi spremenili ustavo glede fiskalnega pravila oz. dolžniške zavore, ki vladi preprečuje zadolževanje. Temu naj bi po navedbah DW Merz in CDU nasprotovala. Eno najtežjih bo verjetno dogovarjanje o cenah energije, te zavirajo nemško gospodarstvo, socialdemokrati pa zavračajo jedrsko energijo, enako tudi Levica.

Pri vprašanju migracij sta si stranki blizu

Bliže sta si stranki pri vprašanju migracij. Politika CDU/CSU na tem področju postaja vse bolj restriktivna, zlasti ko gre za nezakonite migracije, medtem ko je SPD, trenutno vladajoča stranka, v zadnjem času prav tako sprejela nekatere bolj restriktivne ukrepe, zlasti glede deportacij.

Unija CDU/CSU sicer zagovarja strožje omejitve za pridobitev azila in hitrejše obravnave vlog, s posebnim poudarkom na izgonu tistih, ki nimajo pravice do bivanja v Nemčiji. Prav tako si prizadeva za zmanjšanje nezakonitega priseljevanja z okrepljeno varnostjo na mejah in bojem proti trgovini z ljudmi. Kljub restriktivnim pravilom za azil in nezakonite migracije pa bi unija CDU/CSU olajšala priseljevanje visokousposobljenih strokovnjakov, da bi zapolnili vrzeli na trgu dela, navaja portal Infomigrants.net.

SPD (Socialdemokratska stranka Nemčije) je sicer znana po liberalnem pristopu do migracij, a je v zadnjem času sprejela nekatere bolj restriktivne ukrepe, zlasti o deportacijah. SPD zagovarja kombinacijo humanosti in strogega izvajanja zakonov, kar pomeni, da si prizadevajo za uravnoteženo migracijsko politiko.

Čeprav podpirajo povečanje deportacij za tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev za bivanje, še vedno močno poudarjajo integracijo priseljencev, vključno z dostopom do izobraževanja in trga dela. SPD se prav tako zavzema za olajšanje priseljevanja za kvalificirane delavce, da bi zapolnili primanjkljaj na nemškem trgu dela, in podpirajo združevanje družin za tiste, ki imajo v Nemčiji urejen status, navaja omenjeni portal.

SPD kljub potencialnemu zavezništvu opozarja, da podpora Merzu ni samoumevna, saj se stranki razhajata pri migracijski politiki in socialnih vprašanjih. FOTO: Odd Andersen/AFP

Friedrich Merz je na ponedeljkovi tiskovni konferenci poudaril, da je vzpon skrajno desne AfD z 20-odstotnim volilnim rezultatom »zadnje opozorilo« za glavne politične stranke, naj poiščejo skupne rešitve. Opozoril je na močnejšo podporo AfD v vzhodni Nemčiji, ki velja za njihovo volilno trdnjavo.

Merz želi pridobiti nazaj volivce AfD s strožjim nadzorom nad priseljevanjem in »ničelno toleranco« pri uveljavljanju zakonov, kar pa ne ustreza levosredinskim strankam, ki jih potrebuje za svojo koalicijo. Priznal je, da je nezadovoljstvo v vzhodni Nemčiji lahko napoved prihodnjih težav na zahodu, če težave ne bodo rešene, navaja časopis Times of Israel.

Anže Burger: Merz bo verjetno nadaljeval tradicijo Angele Merkel

Dr. Anže Burger, ekonomist z Univerze v Ljubljani, meni, da bo Friedrich Merz oblikoval trdno veliko koalicijo dveh sredinskih strank in s tem nadaljeval tradicijo Angele Merkel. Po njegovem mnenju se bo skupaj z Emmanuelom Macronom zavzemal za bolj intenzivno strategijo strateške avtonomije EU, zlasti na področjih zunanje politike, obrambe in gospodarstva. Pričakovati je večja vlaganja v obrambni sektor, kar bo zahtevalo spremembo fiskalnega pravila v Nemčiji, saj trenutna sestava parlamenta ne omogoča dvotretjinske večine zaradi velike zastopanosti skrajno leve in skrajno desne stranke.

Burger napoveduje, da bo Merz dajal prednost gospodarski rasti pred zelenim prehodom, kar se že kaže v popuščanju evropske komisije pri nekaterih zelenih politikah. Ključen izziv za Nemčijo ostaja visoka cena energije za industrijo in gospodinjstva, kar bo zahtevalo velike investicije v infrastrukturo in morda celo ponovni zagon jedrske energije, ki ji je Merz bolj naklonjen kot trenutna vlada. Vendar bo glede jedrske energije težko doseči soglasje, saj SPD odločno nasprotuje vrnitvi na ta vir.

Če bo koalicija nestabilna, Nemčija ne bo mogla izvesti napovedanih strukturnih reform in velikih investicij po načrtu Merza, kar pomeni nadaljevanje nizke gospodarske rasti pri najpomembnejši slovenski trgovinski partnerici. Nestabilna Nemčija bi lahko povzročila tudi politično dezintegracijo EU, pravi Burger. Prav tako je po njegovem mnenju pričakovati zaostritev razmer na področju imigracij in prostega prehoda meja, saj »napovedani ukrepi za zaustavitev iregularnih imigracij de facto implicirajo neupoštevanje dublinske uredbe in konec schengenskega območja«.

To bi lahko povečalo varnostno tveganje v tranzitnih državah, vključno s Slovenijo. Kot pravi, lahko pričakujemo več vračil prosilcev za azil, ki bodo zavrnjeni v Nemčiji, in manj prehodne meje z našimi sosedami in v Nemčiji, kar lahko ustvari žep imigracij v Sloveniji.