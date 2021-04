Težnja po prevladi beljakovinskih nadomestkov

V nadaljevanju še preberite:



Množična neetična pridelava mesa in drugih surovin živalskega izvora že leta sproža vrsto razprav. Po najnovejši študiji družb Boston Consulting Group (BCG) in Blue Horizon bo do leta 2035 večina tudi najbolj priljubljenih jedi lahko pripravljena iz alternativnih virov beljakovin. Pri prehodu na ta način prehranjevanja bodo imeli pomembno vlogo kmetje, ki bodo ustrezno prilagodili pridelavo. Poseben izziv za prehransko industrijo je, kako ji bo uspelo doseči primerne okuse in kakovost izdelkov ter njihovo cenovno dostopnost. Za strokovno mnenje smo vprašali dr. Živo Lavriša, raziskovalko z Inštituta za nutricionistiko, in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.