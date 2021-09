Trajnostna moda: Začni danes, ti, zdaj

V nadaljevanju preberite:



Vsak prebivalec oziroma prebivalka Slovenije letno v povprečju zavrže 14 kg oblačil. Tudi zaradi modne industrije, ki je druga najdonosnejša industrijska panoga na svetu, takoj za naftno, bo že do leta 2030 kar polovica Zemljanov živela na območjih z onesnaženo vodo. Veliko bi lahko storili s pravo, premišljeno izbiro oziroma odločanjem za trajnost­no modo. Ta spodbuja razvoj posameznikovega sloga, ki je brezčasen. Hkrati moramo vedeti, da je oznaka trajnosti na izdelku včasih zgolj leporečenje in je kupec hitro žrtev zavajanja. Kako kupovati odgovorno, manj in po pameti?