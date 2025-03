V članku preberite:

Igralka Suzana Krevh je že na začetku poklicne poti ustvarila vrsto opaznih vlog v gledališčih in pred kamerami. Po temačni seriji Trigrad in mladinski komični Kaj plus Ester za vedno, ki je prav zdaj na sporedu TV Slovenija, jo bomo od nedelje lahko gledali v novi seriji Poklicani.