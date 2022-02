Turbulentna kariera plešočega Italijana

V nadaljevanju preberite:

Pri igralcih, tudi tistih, ki so pri vrhu najvišje, se pravi holly­woodske lige, so karierni vzponi in padci pogosti. Vzrok za prve so seveda vloge v odličnih in predvsem komercialno uspešnih projektih. Za padce so vzroki bolj raznoliki. Nekateri padejo v svet takšne ali drugačne omame, drugi se pogreznejo v osebne težave. Tretji pa karierni padec doživijo zato, ker izbirajo nasprotne vloge od tistih, s katerimi so se povzpeli na igralski Olimp, se pravi v slabih in neuspešnih filmih. Eden takšnih je gotovo John Travolta, ki bo v petek dopolnil 68 let. A v karieri je doživel več kot en vzpon in padec.