Urška Petek: Bilo bi hinavsko, če bi si zatiskala oči

Veterinarka Urška Petek ne sodi med ljudi, ki čakajo, kaj jim bo prineslo življenje. Stvari rada vzame v svoje roke, in če naleti na težavo, ukrepa. Tako recimo želi v zadnjem času lastnike psov in mačk spodbuditi za krvodajalstvo, ki je pri nas premalo razširjeno. Ker svoj poklic razume kot poslanstvo, mu je predana tudi v prostem času, ko z zavodom Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe pomaga živalim na Balkanu. Pred nekaj leti, ko so ji srce ukradli hrti, je ustanovila društvo Hrtji svet Slovenije, s katerim iz Španije in Irske rešuje zavržene živali in jim poišče skrbne lastnike. »Seveda se zavedam, da se vsega ne da rešiti, a s svojim znanjem želim pomagati vsaj tam, kjer lahko,« pravi energična Korošica, ki je šest let zaposlena v šolski veterinarski ambulanti BIC v Ljubljani.