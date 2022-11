V Ljubljani tekači, v Madridu ovce

V nadaljevanju preberite:

Ni veliko prizorov, ki bi človeka v španskem glavnem mestu lahko presenetili. V liberalni in odprti metropoli je malodane prostor za vse in vsakogar. A čeprav je Madrid, kakor je posrečeno zapisal neznani avtor blizu trga Santa Ana, »zatočišče za črne ovce«, jesenski marš drobnice po prestolnici še dviga obrvi in vzbuja zanimanje doma in po svetu. Nič drugače ni bilo ta konec tedna, ko je špansko Društvo za transhumanco in naravo s tradicionalnim sprevodom več kot tisoč živali po strogem središču Madrida opozorilo na pomen in težek položaj sezonskega preseljevanja živine.

Medtem ko je bila Ljubljana minulo nedeljo v znamenju tekačev, so bile v španski prestolnici, kot je v drugi polovici oktobra postalo del navade, glavne junakinje dneva ovce in nekaj malega koz, ki so zelene površine za podaljšano dopoldne zamenjale za mestno okolje. Čreda je na poti na jug pastirjem sledila iz največjega madridskega parka Casa de Campo ter po ulicah in prek trgov, tudi znamenite Plaze Mayor, zmedeno paradirala mimo zajetnega števila domačinov in turistov, ki so srečanje ruralnega z urbanim množično spremljali z mobilnimi telefoni in se, to velja zlasti za otroke, radovedno stegovali proti krotkim živalim.

Prihod drobnice v trimilijonsko mesto ima na prvi pogled izrazito folklorno noto, a v resnici ne gre toliko za romantiziranje preteklosti kot ohranjanje in prepoznavanje pomembnosti iberske tradicije, ki se kljub ne najbolj ugodnim vetrovom upira spremembam v življenjskem slogu ter nasploh v družbi in gospodarstvu. Madrid, ki ga danes ovce resda prečijo predvsem zaradi ozaveščanja, je bil skozi čas del širokega omrežja živinskih poti za sezonsko selitev živali oziroma transhumanco