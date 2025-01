V Sloveniji vse več ločitev in predporočnih pogodb

V nadaljevanju preberite:

Perečo tematiko so nam pomagali osvetliti za ločitve specializirana odvetnica Nina Šibila, na Statističnem uradu Republike Slovenije, na Okrajnem sodišču v Ljubljani in Notarski zbornici Slovenije. V Sloveniji se v povprečju vsak dan uradno razide šest parov. Povprečna starost ob tem je pri moških 48 let, pri ženskah pa tri leta manj. Domneva, da je skoraj vsakdo po ločitvi materialno na slabšem, če ne sodi ravno v razred milijonarjev, ni iz trte izvita. Primer tega sta svetovno najbolj znana sveže ločena para Brangelina in Bennifer.