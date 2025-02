V uspešnih pogajanjih morajo vse strani nekaj dobiti

V nadaljevanju preberite:

Pogajanja so umetnost in znanost hkrati – preplet strategij, komunikacijskih veščin in razumevanja človeške psihologije. Dr. Marjan Svetličič in dr. Boštjan Udovič, tudi avtorja znanstvene monografije Skrivnosti uspešnih pogajanj ter profesorja na fakulteti za družbene vede, sta nam med druigm razložila, kateri so ključni elementi uspešnega pogajanja in katere so največje napake.