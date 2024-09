Peter in Aleksander Čeferin: Največ, kar lahko daš svojim otrokom, je poštenost

V nadaljevanju preberite:

Vsaka uspešna družina ima svoje skrivnosti, kako ostaja močna in še bolj povezana. O njih smo se pogovarjali z legendarnim, še vedno aktivnim odvetnikom dr. Petrom Čeferinom in njegovim silno vplivnim sinom, predsednikom Združenja evropskih nogometnih zvez (Uefa) Aleksandrom Čeferinom, ki sta pred nekaj dnevi postala tudi pradedek in dedek. Pravita, da je oziroma mora biti družina najpomembnejša celica družbe, kamor se lahko zatečeš, kjer se posvetuješ in si zares varen, v zvezi s politiko pa, naj se politiki zamislijo, zakaj smo patrioti le še pri športu. Hkrati sta izrazila zaskrbljenost, ker se o določenih stvareh ne sme govoriti in pisati, po drugi strani pa se lahko v nekaterih medijih z namenom diskreditacije objavljajo popolne neresnice.