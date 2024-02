Veliki povratnik nogometne in človeške veličine

V nadaljevanju preberite:

V Slonokoščeni obali danes ne lovijo več slonov, kot so jih med 15. in 17. stoletjem ter prodajali njihove dragocene okle, temveč lovijo nogometne lovorike. Njihova reprezentanca je trikratna zmagovalka afriškega pokala narodov oziroma prvenstva črne celine (1992, 2015, 2023; slednje prvenstvo je bilo sicer izpeljano letos). Sloni, kot se glasi priljubljen vzdevek izbrane vrste te afriške države, so tudi trikrat nastopili na svetovnem prvenstvu. Na mundialih v letih 2006, 2010 in 2014 se sicer niso prebili iz skupinskega dela tekmovanja. Če George Weah pooseblja nogomet v Liberiji, bil je tudi predsednik te države, je pojem za to športno igro v Slonokoščeni obali Didier Drogba. Za slone je na 105 reprezentančnih nastopih zabil 65 golov, zanimivo pa je, da s soigralci nikoli ni osvojil afriškega nogometnega prvenstva. Prvak črne celine pa je nedavno v dresu Slonokoščene obale postal Sebastien Haller. Več o njem preberite v članku.