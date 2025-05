Vojna proti lastni naravi

Če bi imeli časovni stroj in bi se z njim prestavili v kameno dobo, recimo 50.000 let v preteklost, ter iz jame sunili dojenčka, ga umili, oblekli v sodobna oblačila in vpisali v vrtec, bi bil popolnoma enak drugim otrokom. Ne bi ga ločili od vrstnikov. Glede na to, da je kamena doba trajala več milijonov let, je nekaj deset tisoč let relativno kratko obdobje. V tem času ljudje anatomsko nismo posebno napredovali. Še vedno so naša telesa oblikovana za takratni način življenja, a smo se zaradi izjemnega napredka tehnologije znašli v povsem drugačnih okoljih in situacijah. Ali drugače, evolucija človeka ne zmore slediti hitrosti napredka.

Še vedno nas usmerjajo isti nagoni, iste potrebe in tudi isti strahovi, ki pa zaradi drastičnih sprememb bivalnih in družbenih razmer povzročajo stiske. Narava človeka je seveda središče številnih znanstvenih raziskav, njeno poznavanje pa prinaša možnosti vodenja, manipuliranja in zavajanja. Vojaške, religiozne in državne institucije ter porno- in zabavna industrija so že davno pogruntale, da obvladaš človeka, če nadzoruješ njegovo seksualnost.

Ali se je kdo ustavil in za trenutek pomislil, kako problematično je v resnici oglaševanje, ki odkrito zlorablja naše biološke šibkosti, da bi nas pregovorilo v nakupovanje stvari, ki jih v večini sploh ne potrebujemo, nas pripravilo do tega, da ne delujemo v lastno korist? Kako odkrito premišljeni so kazinoji, ustvarjeni, da čim bolj in čim dlje izžemajo ljudi, kako povsem transparentna so korporativna delovna okolja in njihovo prizadevanje, da bi od delavca dobili kar največ? Vse to vidimo, vemo, da nas obkroža, a se ne upremo. Zakaj ne rečemo, presneta klobasa, kako si drzneš s panojem krasti moj čas, kaziti razgled, zlorabljati moj človeški ustroj, iz njega narediti šibkost in ogrožati moj finančni mir in zdravje? Kako te ni sram, da ciljaš tudi na otroke, na resno bolne in nevedoče?!

Na podoben način zlorablja naše kamenodobne možgane tudi politika, formati vladanja od oligarhije do navideznih demokracij in diktature, vsi spretno izkoriščajo naravo človeka za doseganje svojih ciljev. Obstajajo knjige in tečaji, na katerih se naučimo manipuliranja s posameznikom, obvladanje ljudi pa šteje za vrlino. V zadnjih desetletjih se kot vrednote vzpostavljajo predvsem vedenja, ki premagujejo čustvene ovire človeka. Častimo psihopatske in sociopatske osebnosti, ker v njih prepoznamo moč odstopanja od ustroja človeške narave, kar je za posameznike brez motenj praviloma nedosegljivo ali vsaj izredno težko.

V tem okolju trenutno poteka vojna proti lastni vrsti, ki jo ljudje dobivamo, zmaga pa pomeni izbris z obličja Zemlje, ker vodi v spremembe bivalnega okolja, ki postaja za našo vrsto nevzdržno. Da ne bo pomote, planet Zemlja nas bo v vsakem primeru preživel, in to brez obžalovanja. V vojni proti lastni naravi bomo zmagali, ko nam bo uspelo zatreti pridobitve, ki jo ščitijo – to so med drugim izobrazba, informiranost in dostojno življenje. Se nikomur ne zdi čudno, da je šolski sistem v krizi, da mediji izumirajo in da velika večina ljudi živi v neprestanem strahu in negotovosti? Možnosti, da se iztrgamo iz lastne narave, so zelo majhne. Že branje o tej temi utrudi človeka, mar ne?