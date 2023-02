Vsaka država potrebuje dobre stare vohune

V nadaljevanju preberite:

Razkritje Dela, da je slovenska civilna obveščevalna služba Sova odkrila in skupaj s policijskim Nacionalnim preiskovalnim uradom priprla dva tuja državljana, ki naj bi vohunila za Rusijo, je vzbudilo izjemno pozornost. Kako se bo zgodba odvijala in ali gre res za največji uspeh Sove od začetka njenega delovanja, kakor meni svetovalec premierja Roberta Goloba za nacionalno varnost Andrej Benedejčič, bomo še videli. Vemo pa, kdo so bili najvidnejši vohuni v preteklosti.