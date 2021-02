Wim Hof: Za človeštvo je konec igre

V intervjuju lahko preberete:



Modri in dobrosrčni gospod Mraz. Tako bi lahko opisali Nizozemca Wima Hofa. Mojster joge in inovativnih dihalnih tehnik za moč je zaslovel s številnimi rekordi, ki jih je kot ekstremni atlet dosegel pri izjemno nizkih temperaturah. Pred nekaj dnevi je tudi pri nas pod okriljem založbe Primus izšla njegova knjiga Metoda Wima Hofa – Odklenite svoj človeški potencial. V telefonskem pogovoru nam je brez dlake na jeziku zaupal, kaj si misli o kovidu-19, kako mu je s pomočjo znanstvenikov uspelo dokazati, da lahko človek sam premaga tako bakterije in viruse, ter kako je pred šestindvajsetimi leti pozdravil svoje strto srce, ko je njegova žena, s katero sta imela štiri otroke, naredila samomor. Wim Hof trdi, da se lahko kot posamezniki sami pomaknemo v gensko zasnovo in spremenimo vse, kar je bilo poškodovano ali zaklenjeno.