Za novoletni fit izziv ni nikoli prepozno

Foto: Lidl

Foto: Lidl

. 3, 2, 1 … GREMO! Njune izzive pa si lahko ogledate tudi na Lidlovem YouTube kanalu . 3, 2, 1 … GREMO!

Opustiti kajenje, več gibanja, manj sladkarij. Glede na to, da smo že krepko čez polovico januarja, že lahko sami pri sebi ocenimo, kako se kaj držimo novoletnih zaobljub. Še vztrajate? Super, kar tako naprej! Tri tedne telovadbe ali brez prižgane cigarete je velik korak k boljšemu počutju. Tisti, ki ste se že pregrešili in vam branje teh vrstic trka na vest – ni se vam treba počutiti slabo. Nič ni zamujeno, vedno lahko začnete znova.Gotovo je ena izmed najpogosteje izrečenih zaobljub v jutru po silvestrovanju, ko nas v želodcu tišči vsa decembrska hrana, več zdrave prehrane in gibanja v novem letu. Začnite zmerno. Največ ljudi namreč prehitro obupa, ker si zadajo prezahtevne naloge. Recimo, strastni jedci belega kruha bodo težko povsem opustili jutranje rezine z maslom in medom, prav tako bo kdo, ki se ne giblje veliko, hitro izgubil zagon za intenziven vsakodnevni enourni trening. Namesto tega si zadajte, da boste nekaj belih žemelj nadomestili z zelenjavo, vadbo pa začeli postopoma.Vse telovadne izzive boste lažje premagali tako, da vas pri tem nekdo vodi. Ker so vadbene dvorane in fitnes centri zaprti, zunaj pa zimski mraz, vam verjetno ne preostane drugega, kot da telovadite doma. Vsta Hana in Anže pripravila vsak svoj fit izziv za začetek letošnjega leta.so nekoliko lažje in primerne za tiste, ki začenjate telovaditi. Vsebujejo bočne poskoke s počepi, detoks sklece, izpadne korake, dvige bokov, oslovske brce in drugo. Vadba vam bo vzela približno 15 minut, dobro pa je, da se pred tem tudi nekoliko razgibate in ogrejete. In seveda po vadbi ne pozabite na raztezanje.izziv pa je namenjen tistim, ki sicer precej redno telovadite, a ste morda v prazničnih dneh na vadbo malce pozabili, pa bi si zdaj želeli nazaj v formo. Začnemo z izpadnimi koraki, izmeničnim pritegom stopal s krpo, upogibom trupa na žogi, počepi, dvigom z deske in drugimi nekoliko bolj zahtevnimi vajami. Če si želite drugačne telovadbe, boste v Vitalnici našli veliko vodenih vadb najrazličnejših zahtevnostnih stopenj ter vaje za krepitev vseh vrst mišic, ki jih za vas pripravljata Hana in Anže. Noben izziv ni pretežak, skupaj zmoremo vse!Naj vas izgovori ne odvrnejo od vaših ciljev. Za še več nasvetov Hane in Anžeta obiščite Lidlovo Vitalnico