Zabavno je požeti aplavz za pesem, ki jo je napisal ChatGPT

Strokovnjakinja za digitalno jezikoslovje Špela Vintar, filozof in fizik Sašo Dolenc ter antropolog Dan Podjed so za Nedelo strnili nekaj misli o ChatGPT. Zakaj je po njihovem mnenju to jezikovno orodje tako prelomno, kdaj ga uporabljajo ter kje opažajo njegove največje prednosti in pomanjkljivosti?