Črke brez človeka

Obstajajo besedila, ki jih nihče ne bere. Napisana so zato, ker morajo biti napisana, in ne zato, ker jih bo kdo bral. Njihov seznam je dolg; če pobrskamo po stanovanju ali spletu, jih takoj najdemo. Navodila za uporabo slušalk, delovno poročilo, Applovi pogoji za uporabo pametnega telefona, kolofon v časopisu ali reviji, obvezni prevod evropske direktive, popis letnih aktivnosti kulturnega društva, razglas volitev. Bodimo pozorni: ta besedila niso brez bralcev zato, ker bi bila slaba. Dolgovezna roman in kolumna sta brez bralcev zato, ker je avtorju spodletelo. Besedilo, kot je navodilo za uporabo slušalk, pa je neprebrano po svoji naravi. Natisnjeno je samo zato, ker mora biti natisnjeno; če bi se poslušalec glasbe zadavil s slušalkami, bi podjetje vedno lahko reklo: »Priložili smo navodila. V njih piše, da moramo slušalke odvozlati pred uporabo.«